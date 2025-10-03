Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 20 украинских дронов

В Минобороны рассказали об уничтожении 20 ударных беспилотников ВСУ прошедшей ночью. Киевский режим атаковал сразу четыре российских региона.

«С 23:00 мск 02.10 до 07:00 мск 03.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских БПЛА», - уточнили в оборонном ведомстве.

Больше всего дронов военные сбили над акваторией Черного моря. В воду рухнули обломки девяти беспилотников. Еще четыре БПЛА уничтожили в небе над Воронежской областью, по три - над Белгородской областью и Крымом. Один украинский беспилотник пытался атаковать объекты в Курской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.