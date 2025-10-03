МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 20 украинских дронов

Больше всего беспилотников уничтожили над черноморской акваторией и в небе Воронежской области.
Ян Брацкий 2025-10-03 07:43:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны рассказали об уничтожении 20 ударных беспилотников ВСУ прошедшей ночью. Киевский режим атаковал сразу четыре российских региона.

«С 23:00 мск 02.10 до 07:00 мск 03.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских БПЛА», - уточнили в оборонном ведомстве.

Больше всего дронов военные сбили над акваторией Черного моря. В воду рухнули обломки девяти беспилотников. Еще четыре БПЛА уничтожили в небе над Воронежской областью, по три - над Белгородской областью и Крымом. Один украинский беспилотник пытался атаковать объекты в Курской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны России #пво #беспилотники #Черное море
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 