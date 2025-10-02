МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Десантники с боем захватили траншею и блиндаж ВСУ под Часовым Яром

Штурмовики ликвидировали две пулеметные точки, снайпера и до отделения пехоты ВСУ.
2025-10-02 08:05:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские десантники продвигаются в ДНР, оттесняя противника от Часова Яра к Константиновке. Работу штурмовиков и артиллеристов Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава «Южной» группировки войск показало Минобороны России.

Во время разведки с воздуха наши военнослужащие нашли позиции противника. Они обнаружили систему защиты и главные огневые точки ВСУ. Те располагались в лесопосадках и разрушенных зданиях.

Штурмовая группа под прикрытием артиллерии ночью приблизилась к украинскому опорнику в специальных плащ-накидках, скрывающих тепловое излучение. Это позволило им незаметно подойти к позициям противника.

Рано утром штурмовая группа по сигналу незаметно вошла в траншею. Продвинувшись вдоль нее, десантники подошли к блиндажу с украинскими боевиками и открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

При поддержке артиллерии и ударных БПЛА штурмовики с боем зашли на позиции противника, зачистили их и закрепились. Десантники ликвидировали две пулеметные точки, снайпера и до отделения пехоты ВСУ, а также гексакоптер «Баба-яга», который пытался сбросить боеприпасы на штурмующие подразделения. Задача была выполнена.

Ранее артиллеристы ВДВ нанесли удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Николаевка западнее Часова Яра. Были уничтожены склад боеприпасов и скопление пехоты ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #штурмовики #Ивановское соединение ВДВ #константиновка #часов яр
