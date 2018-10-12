РФ и Узбекистан договорились о взаимном использовании воздушного пространства военными

Министры обороны России и Узбекистана генерал армии Сергей Шойгу и генерал-майор Абдусалом Азизов договорились об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами.

Данный документ также позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолетами беспосадочные полеты.

Также главы военных ведомств двух стран подписали план сотрудничества на 2019 год.

Ранее Шойгу назвал Узбекистан стратегическим партнером России в Центральной Азии.