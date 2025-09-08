FPV-дроны разнесли американские гаубицу М101 и бронеавтомобиль HMMWV

Около Константиновки в ДНР FPV-дроны не оставили шансов на дальнейшую боевую работу гаубице и бронеавтомобилю американского производства. Операторам группировки войск «Юг» удалось вывести из строя гаубицу М101 калибра 105 миллиметров и бронеавтомобиль HMMWV, именуемый «Хамви».

Как сообщили в Минобороны РФ, воздушная разведка нашла замаскированную гаубицу. Путем слаженной работы расчетов FPV-дронов ее удалось вывести из строя.

Кроме этого, украинские боевики использовали бронетехнику из США, чтобы попытаться провести ротацию на своем переднем крае обороны. После того, как в «Хамви» загрузилась живая сила противника, операторы ударных беспилотников поразили цель и уничтожили бронированную машину.

Напомним, об освобождении Константиновки стало известно еще в сентябре прошлого года.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.