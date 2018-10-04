Российские военные в Сирии раздали более четырех тонн гумпомощи и сотни школьных комплектов

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенном пункте Ассан провинции Алеппо и в населенном пункте Махарда провинции Хама. В ходе акций выдано 1100 продовольственных наборов общим весом 4,75 тонны.

Кроме того, в населенном пункте Ассан нуждающимся жителям организована раздача тонны свежего хлеба. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1952 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3050,96 тонны.

В школе «Мухаммед Мустафа Моррей» города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой учащимся выданы 410 школьных ранцев, 410 комплектов письменных принадлежностей, а также 10 комплектов классных принадлежностей для учителей.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Дарх-абу-Асад (дважды), Райс-Слейман Икко, Руейсет-Искандер, Джубб-эз-Зарур, Калаз-Тахтани провинции Латакия, населенных пунктов Херболь, Мейх-Айса провинции Алеппо.

Кроме того, зафиксированы обстрелы населенного пункта Телль-Баззам, а также позиций правительственных войск в районе горы Телль-Хуйар в провинции Хама. Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.