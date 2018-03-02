Цаликов посетил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге
Замминистра бороны России проинспектировал строительные работы на объектах Военно-медицинской академии, а также оценил готовность нового здания Центральной военно-морской библиотеки к приему книжных фондов.
Объекты Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге проинспектировал заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.
Он посмотрел, как идет реконструкция исторических зданий и ознакомился с деятельностью многопрофильной клиники вуза.
Также Цаликов посетил новый корпус Центральной военно-морской библиотеки - его готовят к приему книжных фондов. По итогам рабочей поездки замминистра провел совещание, на котором поставил задачу оптимизировать строительство и восстановление объектов.