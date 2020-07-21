В ОСК рассказали, когда ВМФ России получит подлодки с гиперзвуковым оружием

Военно-морской флот России получит многоцелевые атомные подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток» на рубеже 2027-2028 годов. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Построить лодки мы планируем в течение 6,5 лет, то есть флот их получит на рубеже 2027-2028 годов», - приводит РИА Новости его слова.

В понедельник, 20 июля на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске заложили подлодки проекта «Ясень-М» «Воронеж» и «Владивосток». По словам гендиректора предприятия Михаила Будниченко, корабли получат гиперзвуковое оружие.

В декабре подводная лодка К-573 «Новосибирск», которая строится по проекту «Ясень-М» на «Севмаше», была торжественно выведена из эллинга предприятия. В июне Рахманов сообщил, что многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань», которая тоже относится к данному проекту, должна войти в состав Военно-морского флота России в этом году.