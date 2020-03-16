Дополнительная поставка С-400 Турции предполагает ее участие в производстве

Турция может принять участие в производстве зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в рамках обсуждаемой поставки дополнительной партии. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Опцион предполагает определенное участие турецкой стороны в производственном процессе», - приводит «Интерфакс» его слова.

Шугаев добавил, что окончательного решения по С-400 пока не принято. Директор ФСВТС отметил, что сотрудничество с Турцией не принесет ущерба национальной безопасности РФ.

«Мы в данном случае действуем абсолютно осознанно со всех сторон, все вопросы изучены, и мы понимаем, что такого рода сотрудничество должно быть взаимовыгодно и при этом не противоречить интересам страны», - добавил Шугаев.

В начале марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что С-400 введут в эксплуатацию в апреле.

Москва начала поставки систем ПВО Анкаре в середине июля. После приобретения С-400 Вашингтон, опасаясь, что Москва может получить доступ к секретной информации о новых американских истребителях F-35 приостановил участие Турции в программе производства этих самолетов и пригрозил санкциями.

В ноябре под Анкарой прошли испытания С-400. В декабре Комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки российских систем ПВО.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.