Египет закупит десятки российских истребителей Су-35

Россия и Египет подписали контракты на поставку истребителей Су-35, которые должны вместе с МиГ-29М/М2 заменить в ВВС страны устаревшие самолеты МиГ-21 и J-7. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

В сообщении подчеркнуто, что контракт вступил в силу в конце 2018 года, а поставки самолетов должны начаться в 2020-2021 годах. Предварительно, речь идет о более чем двух десятках машин и средств поражения к ним.

При этом сумма контрактов составляет порядка двух миллиардов долларов.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года США ввели санкции против комсомольского-на-амуре авиационного завода имени Гагарина, который является производителем Су-35 и Су-57. Соответствующий список был опубликован на сайте Госдепартамента Соединенных штатов Америки.

Согласно закону CAATSA, на компании, которые совершают «существенную транзакцию» с российскими предприятиями из санкционного списка, могут быть наложены не менее пяти из 12 возможных санкций, в том числе ограничение на доступ к кредитам американских банков, запрет на проведение транзакций в долларах, запрет на покупку и продажу недвижимости в США.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.