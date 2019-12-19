Путин поправил украинского журналиста в вопросе о танках

Президент России Владимир Путин поправил украинского журналиста Романа Цимбалюка, который обозначил советский танк Т-64 как украинский.

- У меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России, но, возможно, если бы украинские танки были на Кубани, вы бы тоже изменили к нам отношение - сказал журналист, комментируя ситуацию с допуском российских СМИ на Украину. - Вы имеете ввиду 72-е машины или 34-е? [речь идет о танках Т-72 и Т-34 - ред] - спросил Путин. - У нас основной боевой танк Т-64, произведен в Харькове - сказал Цимбалюк. - Это тоже советская машина - поправил его президент.

Отметим, что танк Т-64 создавался на мощностях ХПЗ (КБ Машиностроения) коллективом конструкторов под руководством уроженца Орловской губернии Александра Морозова. После распада Советского Союза завод, производящий танки, перешел Украине. Расположен в городе Харьков и носит название «Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева».



В октябре текущего года это предприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский и ситуация на нем его шокировала. Он сообщил, что за последние 10 лет завод построил для ВСУ только один танк.

«Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, с 2009 года один танк построили мы с вами. Один танк. Да, для ВСУ. Один танк с 2009 года. А статистика такова, что в советское время - 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?» - задался вопросом Зеленский.

В феврале текущего года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявил, что на Харьковском танковом заводе прошли модернизацию более 100 танков Т-64. Данные машины применялись в том числе во время боевых действий на востоке Украины.

В Советском Союзе производство танков Т-64 было завершено в 1969 году, Т-64А - в 1980 году, Т-64Б - в 1985 году.