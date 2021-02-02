В технополисе «ЭРА» создадут систему отбора военнослужащих на основе психофизиологических данных

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» создадут систему отбора военнослужащих на основе психофизиологических данных. В настоящее время завершается подготовительный этап исследований по разработке нейропсихологических методов диагностики.

В ходе тестирования военнослужащих разрабатываемый проект будет регистрировать активность отделов головного мозга, мимику, движение глаз, направление взгляда, жесты, дыхание, сердцебиение. Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. Также система обеспечит оценку стрессоустойчивости в критических и экстремальных условиях, в том числе в ходе выполнения специальных задач.

Комплекс планируется использовать в воинских частях и военных комиссариатах для эффективного распределения военнослужащих по видам, родам войск, а также должностям с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей.

В число приоритетных направлений исследований в области биотехнических систем и технологий также входят проведение работ по контролю жизненно важных функций человеческого организма, создание высокоточных анатомических моделей органов человека для предоперационной подготовки, а также работы по подбору доноров для трансплантации органов и тканей с применением технологии HLA-типирования.

Ранее сообщалось, что с 1 января текущего года количество научных подразделений увеличилось с пяти до восьми и общая численность операторов технополиса возросла на более чем 40%. Это вместе с совершенствованием инфраструктуры, а также лабораторной базы, по мнению начальника «ЭРЫ», позволит в 2021 году добиться новых достижений в интересах укрепления обороноспособности РФ.