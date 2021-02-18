Связующее звено: военные железнодорожники отремонтировали пути, разрушенные «противником» в Комсомольск-на-Амуре

В Комсомольск-на-Амуре военные железнодорожники восточного военного округа провели полевые занятия по восстановлению путей. По легенде диверсанты повредили железнодорожное полотно, из-за чего полностью нарушено сообщение.

Для восстановления путей военные используют специальные инструменты, в частности, отбойными молотками они утрамбовывают грунт и подбивают шпалы. В это время условный противник продолжает «атаковать».

«Диверсанты всеми силами и возможностями пытаются помешать восстановить железнодорожное сообщение и «наносят» очередную серию ударов. По периметру боевое охранение, военные задымляют «террористов», чтобы дезориентировать их и затем ликвидировать противника», - передает с места корреспондент «Звезды» Мария Герман.

В результате железнодорожники вновь смогли приступить к восстановлению железнодорожного полотна. По нему можно пускать составы и доставлять на передовую технику, топливо, боеприпасы и все необходимое, чтобы обеспечить войска и продвижение.