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Связующее звено: военные железнодорожники отремонтировали пути, разрушенные «противником» в Комсомольск-на-Амуре

Светлана Головина
08:11 18.02.2021
Для восстановления используются специальные инструменты, в частности, отбойными молотками они утрамбовывают грунт и подбивают шпалы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Комсомольск-на-Амуре военные железнодорожники восточного военного округа провели полевые занятия по восстановлению путей. По легенде диверсанты повредили железнодорожное полотно, из-за чего полностью нарушено сообщение.

Для восстановления путей военные используют специальные инструменты, в частности, отбойными молотками они утрамбовывают грунт и подбивают шпалы. В это время условный противник продолжает «атаковать».

«Диверсанты всеми силами и возможностями пытаются помешать восстановить железнодорожное сообщение и «наносят» очередную серию ударов. По периметру боевое охранение, военные задымляют «террористов», чтобы дезориентировать их и затем ликвидировать противника», - передает с места корреспондент «Звезды» Мария Герман.

В результате железнодорожники вновь смогли приступить к восстановлению железнодорожного полотна. По нему можно пускать составы и доставлять на передовую технику, топливо, боеприпасы и все необходимое, чтобы обеспечить войска и продвижение.

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