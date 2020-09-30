Картаполов вручил боевое знамя коллективу Музея Карельского фронта

В Республике Карелия в рамках празднования 76-годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков состоялось торжественное открытие Музея Карельского фронта. В мероприятии принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Войскам, входящим в состав фронта, приходилось вести боевые действия в сложнейших географических и климатических условиях. Невозможно не вспомнить подвиг 80-го погранотряда под командованием старшего лейтенанта Кайманова численностью всего 146 человек, который 19 суток отражал атаки противника. Дорогой ценой досталась Победа. Потери РККА на Карельском фронте составили более 250 тысяч человек. 140 воинов Карельского фронта удостоены высокого звания Героя Советского Союза» - отметил замглавы военного ведомства.

В годы войны в Карелии активно развивалось партизанское движение. К 1943 году на территории республики действовали 18 партизанских отрядов и 6 диверсионных групп общей численностью около двух тысяч бойцов.

«В период с 1941 по 1944 годы партизанами и подпольщиками было уничтожено 13 тысяч оккупантов, 31 эшелон, 151 мост, 7 самолетов, 11 единиц бронетехники, 34 артиллерийских орудия, 314 единиц автомобильной техники. Символическим отражением этих подвигов станет открываемый сегодня музей Карельского фронта. Гости музея смогут познакомится с уникальными архивными документами Центрального архива Вооруженных Сил, историческими образцами вооружения, а также другими музейными коллекциями и предметами» - сказал Андрей Картаполов.

Важную роль в победе на Карельском фронте сыграла 31 лыжная бригада. Военнослужащие бригады несли службу в трудных условиях Заполярья в рейдах по тылам противника, в длительных маршах по бездорожью. За успешное выполнение боевых задач в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции (07.10.1944 — 29.10.1944 гг.) 31 октября 1944 г. бригада награждена орденом Красного Знамени.

В честь открытия музея Карельского фронта, заместитель министра обороны Российской Федерации Андрей Картаполов вручил боевое знамя 31-й лыжной бригады коллективу музея.