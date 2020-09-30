Заседание комиссии МО по инновационным проектам и технологиям проходит в КВЦ «Патриот»

Новые разработки в интересах органов военного управления обсуждают в в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. Там проходит заседание комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям.

Перспективные разработки специалисты, в частности, отбирали во время международного военно-технического форума «Армия-2020».

В итоге предварительно одобрены 332 проекта. Среди них, к примеру, система защиты связи, которая используется для управления войсками. В дальнейшем подобные устройства собираются испытывать, в том числе в экстремальных условиях.