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«Юнармейские маршруты» открылись в Приморье

Алексей Баранов
14:27 30.09.2020
Заезд в лагерь проводился в соответствии со всеми необходимыми мерами профилактики от коронавирусной инфекции.
«Юнармейские маршруты» открылись в Приморье
© Фото: «Юнармия»

Во Всероссийском детском центре «Океан» официально открыли «Юнармейские маршруты». Во время этой профильной смены юнармейцам из Приморского края предстоит освоить азы военно-патриотической и туристской подготовки. Возраст участников - от 13 до 17 лет.  

«Мальчишки и девчонки с особым трепетом приняли флаги "Юнармии", теперь они с гордостью понесут их на все мероприятия. Чтобы все вокруг знали какого они роду-племени. Приятной неожиданностью стали сувениры и подарки от Главного штаба. Но самым важным подарком для ребят будут знания, которые они получат в этом профильном заезде» - рассказал начальник регионального штаба «Юнармии» по Приморскому краю Михаил Любецкий.

Во время профильной смены юнармейцам предстоит освоить множество новых знаний. Это основы конституции и военной истории, практика по военно-медицинской, огневой и тактической подготовке. В качестве педагогов выступят курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, которые расскажут не только о строевом шаге, но и нюансах топографии. Не забудут и про школьную программу.

«Всероссийский детский центр “Океан” на побережье Уссурийского залива место необыкновенный силы. Здесь ребята проводят время с пользой, познают азы различных компетенций, занимаются спортом и любимыми хобби. Мы ставим задачу не отрывать от учебы, а наоборот, дать возможность выбрать как можно больше направлений для саморазвития. Благодаря поддержке нашего партнера ПАО “Сбербанк” стало реальным проводить еще больше уникальных юнармейских маршрутов, организовывать невероятные приключения и мастер-классы», - поделился лидер движения Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Командиру юнармейского отряда «Аскольд» школы №58 Александру Баранову на торжественной церемонии открытия смены за развитие юнармейского движения вручили медаль «Юнармейская доблесть» 3 степени. 

Финалом «Юнармейских маршрутов» станет игра на местности, она пройдет по принципу легендарной «Зарницы». Соперниками юнармейцев станут все дружины десятого заезда «Служить России». После закрытия смены состоится парад, первыми торжественным маршем пройдут юнармейцы. Парад украсит световое шоу, детали которого пока держат в секрете.

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