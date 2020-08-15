Истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика

Самолет радиотехнической разведки ВМС США ЕР-3Е «Ариес» перехвачен над Черным морем. Воздушное судно засекли российские средства контроля над нейтральными водами. Самолет приближался к границе Российской Федерации.

Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа (ЮВО), сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации

С безопасного расстояния экипаж истребителя идентифицировал самолет-разведчик и сообщил информацию о нем на землю.

После разворота самолета ВМС США от Государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы России американским самолетом не допущено.