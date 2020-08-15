Участники конкурса «Дорожный патруль» из России и Белоруссии прибыли в Узбекистан

Российская и белорусская команды военных автоинспекторов прибыли в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» в рамках «АрМИ-2020».

После обязательной процедуры термометрии и медицинского осмотра, прибывших военных специалистов встретили представители посольства и командования Восточного военного округа Минобороны Узбекистана.

В процессе размещения российской команды, узбекские эпидемиологи и медицинский персонал провели необходимые мероприятия по приему анализов для определения отсутствия коронавирусной инфекции у прибывших военнослужащих.

Переброска военных Российской Федерации и Белоруссии для участия в конкурсе осуществлялась самолетом военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Чкаловский в Московской области.

По окончанию карантинных мероприятий команда Российской Федерации совершит марш около 100 километров в район полигона, где будут проходить основные этапы международного конкурса.

В составе российской делегации 18 человек, восемь из них непосредственные участники конкурса, остальные оперативная группа в составе врача, судьи, технического персонала и так далее.

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 будут состязаться представители военной автоинспекции и военной полиции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана.