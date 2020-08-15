Армия Пилотажная группа «Стрижи» представит уникальную программу на форуме «Армия-2020» Ян Брацкий Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года. © Фото: Семенов, ТРК Звезда Впервые в современной истории экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» продемонстрируют комплекс фигур группового пилотажа в составе девяти экипажей. Посетители форума смогут увидеть в исполнении летчиков Воздушно-космических сил «проход», «развороты», «виражи» и «горки» в построении «ромб из девяти самолетов», сообщает Минобороны России. Кроме того, новая программа «Стрижей» включает в себя соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе восьми экипажей, шестеркой с различными перестроениями в воздухе, а также парный, встречный и одиночный пилотаж. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует