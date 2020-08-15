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Массированный удар: на учениях ЦВО впервые задействован аэромобильный командный пункт

Ян Брацкий
15:02 15.08.2020
К участию в учениях были привлечены более трех тысяч боевых машин, 12 тысяч солдат, офицеров и генералов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Крупнейшие в этом году командно-штабные учения Центрального военного округа (ЦВО) завершились в Донгузе. Условного противника уничтожили силами сразу двух армий: 2-ой и 41-й, которые находятся за тысячи километров друг от друга. На полигонах были задействованы танки, ракетные войска, артиллерия и авиация.

После массированного авиаудара в дело вступила тяжелая артиллерия. Задача самоходных гаубиц МСТА-С и систем залпового огня «Град» - уничтожить вражескую бронетехнику и укрепления на переднем крае условного противника.

Новинкой учений стал аэромобильный командный пункт. Это мозговой центр, из которого ведется наблюдение за ходом боя в режиме реального времени. Двусторонние учения стали одним из главных военных событий года в ЦВО.

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