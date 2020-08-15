Конкурс АрМИ-2020 «Аварийный район»

Состязания аварийно-спасательных формирований «Аварийный район» будет проходить с 29 августа по 4 сентября в городе Сергиев Посад Московской области.

В составе каждой команды - 15 человек: начальник, расчет из 10 человек, двое запасных, представитель судейской комиссии и тренер.

Конкурс проводится в три этапа:

- Специальная полоса. Команды преодолевают различные препятствия в виде очагов возгорания, завалов и разрушенных зданий, отрабатывают доставку оборудования, необходимого для спасения пострадавших, поиск и сбор металлических фрагментов, а также загрузку в автомобиль контейнера с техникой и совершение марша с преодолением препятствий. На стрельбище выполняется упражнение стрельб из пистолета ПМ одновременно с пяти направлений;

- Эстафета. Команды разделяются на группы, которые на отдельных рубежах отрабатывают приемы преодоления препятствий и демонстрируют мастерство использования аварийно-спасательного оборудования, автомобильной техники и стрелкового оружия. На стрельбище выполняется упражнение стрельб из пистолета ПМ;

- Победный рывок. Команды, дополнительно к наиболее сложным и зрелищным элементам 1 и 2 этапов, отрабатывают эвакуацию пострадавшего с разрушенного здания, а также погрузку транспортных средств и оборудования на железнодорожные платформы. На стрельбище выполняется упражнение стрельб из пистолета ПМ одновременно с пяти направлений.

В состязаниях используются автомобили КамАЗ, пожарный автомобиль, пистолет ПМ и аварийно-спасательное оборудование.