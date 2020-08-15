Конкурс АрМИ-2020 «Дорожный патруль»

Соревнование команд военных автомобильных инспекций «Дорожный патруль» пройдет на полигоне «Коканд» в республике Узбекистан.

В составе каждой команды до 11 человек: начальник, тренер, капитан, четыре участника (младшие офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты), три представителя технического персонала и переводчик.

Чтобы автомобиль мог принимать участие в конкурсе, он должен соответствовать определенным ТТХ:

- Объем двигателя – не более 1,6 литра;

- Мощность двигателя – не более 110 лошадиных сил;

- Механическая коробка переключения передач, передний привод;

- При выступлениях на своих образцах техники, тактико-технические характеристики не должны превышать характеристики указанного автомобиля.

Конкурс «Дорожный патруль» проходит в два этапа:

- Соревнования специалистов. Участникам предстоит совершить экстремальное вождение с выполнением приемов контраварийной подготовки на автомобиле, пройти индивидуальную гонку на автомобиле по установленному маршруту, провести регулирование дорожного движения, разгон, экстренное торможение, замену колеса и выполнить экстремальную параллельную парковку автомобиля;

- Военно-техническая эстафета (командная гонка). Командная гонка проводится по установленному маршруту (2 круга) по асфальтированной дороге и с преодолением препятствий и прохождением испытаний в экипировке (бронежилет, стальной шлем, ремень с кобурой) и с вооружением (пистолет, автомат).

Награждение победителей и призеров конкурса кубками и медалями, награждение ценными подарками победителей в отдельных номинациях осуществляется в торжественной обстановке, на церемонии закрытия конкурса. Победители между командами награждаются: за первое место – переходящим кубком, призовыми медалями и сувенирной продукцией; за второе и третье место – кубками, призовыми медалями и сувенирной продукцией. Победители в отдельных номинациях награждаются дипломами.