Уровень боевой подготовки ВС РФ вырос в период пандемии коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции никак не сказалась на уровне боевой подготовки военнослужащих российской армии. Более того, показатели прошлого года превышены, заявил в интервью «Красной звезде» начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

«Интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки, несмотря на условия, с которыми мы столкнулись, не спадала. Об этом свидетельствует рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индивидуальных показателей боевой подготовки», – рассказал Бувальцев.

Говоря о подготовке личного состава, генерал-полковник уточнил, что речь идет о стаже практического вождения боевых машин и танков, налетанности экипажей воздушных судов и наплаванности корабельных команд.

Избежать неблагоприятной эпидемиологической обстановки в войсках удалось благодаря грамотной организации деятельности военных, добавил Бувальцев, исключающей скопление личного состава. При этом, боеспособность ВС РФ нисколько не пострадала, уточнил он.