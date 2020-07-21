Огонь и дым на полигоне: мотострелки уничтожили авиацию «противника» под Волгоградом

Мотострелки во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями выполнили боевые стрельбы на полигоне Прудбой в Волгоградской области и поразили около тысячи мишеней, которые имитировали авиацию и бронетехнику противника. Учения проходили в рамках внезапной проверки боевой готовности, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие отработали бой в городе, маневренную оборону, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с реактивной артиллерией.

Были задействованы танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы «Тор», самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», «Хоста», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

Т-90 - основной танк Российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. На протяжении десяти лет, с 2001 по 2010 год, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран. На вооружении Индии по состоянию на 2019 год стоит более тысячи этих танков.

БМП-3 - боевая бронированная гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.