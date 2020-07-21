Взрывы и стрельба: морпехи прорвали оборону «противника» и отвоевали побережье на Камчатке

На Камчатке морские пехотинцы Тихоокеанского флота провели двусторонние батальонные тактические учения. Маневры проходили в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Морпехи прорвали оборону условного противника, нанесли удары по позициям врага, применив артиллерию и авиацию, а на отвоеванном участке земли создали опорные пункты обороны.

Огневую поддержку десанта обеспечили транспортно-боевые вертолеты Ка-29. Информацию о нахождении и перемещении «врага» военнослужащие получали с помощью беспилотника «Орлан-10».

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.