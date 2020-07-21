Стрельбы из танков и минометов: в Подмосковье прошли масштабные учения

Минометчикам Западного военного округа поставили задачу - отбить атаку в районе подмосковной деревни Головеньки. Условный противник избрал это направление из-за основной транспортной артерии, которая ведет в Москву с Запада.

Затем в бой вступили гранатометчики и боевые машины пехоты. Атаку противника отразили мотострелковые подразделения, танковые и артиллерийские войска.

Также выполнили стрельбы новейшие модернизированные танки Т72-Б. Через считаные минуты условный противник отступил. Войска ЗВО отстояли свою территорию, несмотря на ночное вероломное нападение врага.

«Главная цель - научить командиров всех степеней применению своих подразделений в боевых условиях. Тактическое учение с боевой стрельбой завершено. Цели занятия достигнуты. Личный состав получил практические навыки», - отметил командир 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии Александр Проценко.

В учениях приняли участие больше 500 человек и свыше 100 единиц техники. Ночные стрельбы проходили в рамках внезапной проверки боеготовности войск Западного военного округа.