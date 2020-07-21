Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов рассказал о ходе проверки боеготовности в ЮВО

Фактически 100 процентов подразделений, соединений и воинских частей Южного военного округа выведено на полигоны и организовано проведение с ними учений, а также контрольных занятий. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании в штабе ЮВО, куда он прибыл сегодня с проверкой.

«Фактически 100 процентов подразделений, соединений и воинских частей Южного военного округа выведено на полигоны и организовано проведение с ними учений, а также контрольных занятий», - сказал Герасимов.

При этом он отметил, что учения имеют в основном двусторонний охват.

Также в ходе совещания начальник Генштаба ВС РФ обратил внимание на внедряемые в ЮВО новые формы и способы организации боевой подготовки.

«Сегодня по завершении работы в штабе мы примем участие в отдельных контрольных мероприятиях. При этом необходимо обратить внимание на внедряемые в Южном военном округе новые формы и способы организации боевой подготовки», - сообщил Герасимов.

Он также подчеркнул, что по результатам проверки будет сделан вывод о готовности ЮВО к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».