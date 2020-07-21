Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов прибыл с проверкой в войска ЮВО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл в войска Южного военного округа. Он заслушает доклады командования округа о ходе мероприятий внезапной проверки боевой готовности и проинспектирует проведение занятий на полигонах Кадамовский и Кузьминский.

Ранее, 17 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина объявил внезапную проверку боеготовности войск. Она завершится сегодня, 21 июля.

За пять дней провели десятки боевых тренировок на сухопутных и морских полигонах. Участвовали около 150 тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники.