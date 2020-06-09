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Визит дипломатов: послы шести государств посетили Главный храм ВС РФ и комплекс «Дорога памяти»

Андрей Аркадьев
14:34 09.06.2020
Представители иностранных государств познакомились с художественно-архитектурным убранством храма Победы, посмотрели залы и галереи «Дороги памяти».
Визит дипломатов: послы шести государств посетили Главный храм ВС РФ и комплекс «Дорога памяти»
© Фото: Минобороны России

Главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» посетили послы Китая, Индии, Сербии, Белоруссии, Вьетнама и Армении.

Дипломаты оценили эстетику внутреннего убранства собора, открытие которого пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Также гостям показали музейный комплекс «Дорога памяти», посвященный героям Великой Отечественной.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что собор - самый уникальный из всех, что он видел. Он назвал Вторую мировую войну самой большой трагедией в мире, в которой пострадало очень много стран и народов.

«И наш народ, и советские народы сражались вместе. Вместе переносили самые тяжелые удары и несли самые большие потери, чтобы защитить мир и справедливость», - сказал дипломат.

Посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань сообщил, что его очень впечатлил масштаб и огромное значение храма.

«Я приветствую и высоко оцениваю все мероприятия, которые нацелены на сохранение исторической правды, огромной, решающей роли советского народа и Красной армии в борьбе против фашизма», - сказал посол.

Главный храм Вооруженных сил РФ спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса откроют галерею «Дорога памяти». Ее длина - 1 418 шагов. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Возведение храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.

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