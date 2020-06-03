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Доля современных вооружений в ВВО достигнет 90%

Ян Брацкий
04:02 03.06.2020
Ранее президент России Владимир Путин распорядился довести долю современного вооружения в войсках до 70% к концу этого года.
Доля современных вооружений в ВВО достигнет 90%
© Фото: Минобороны РФ

Доля современных образцов вооружения в Восточном военном округе (ВВО) будет доведена до 90% к 2028 году. Сейчас этот показатель в войсках округа составляет 60%. Об этом рассказал командующий ВВО Геннадий Жидко. Ранее сообщалось, что согласно распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина, доля современного оружия в Вооруженных силах страны должна достичь 70% к концу 2020 года.

«К 2028 году в войсках округа должно быть не менее 90% современной техники. Сейчас ее доля составляет порядка 60%. Судя по темпам поставок, эта задача будет успешно решена», - рассказал Жидко в интервью «Красной звезде».

Наряду с получением современных образов вооружения, одной из главных задач остается подготовка военных кадров, способных с ней работать, отметил командующий. Как ранее заявлял Геннадий Жидко, офицеры должны применять нестандартные тактические приемы при ведении современного высокоманевренного боя. Для качественного выполнения поставленных задач продолжится обучение личного состава на новые современные образцы вооружения и военной техники. 

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