Мемориальную доску в память о ветеране СМЕРШа открыли в Хабаровске

В Хабаровске увековечили память ветерана Великой Отечественной войны и ГУКР «СМЕРШ» Николая Николаевича Аракчеева. В канун парада Победы на здании по адресу улица Волочаевская, дом 30, была открыта мемориальная доска.

В торжественной церемонии приняли участие руководители управления ФСБ России по Восточному военному округу, командующий 11-й армией ВВС и ПВО Владимир Кравченко, военнослужащие, ветераны ФСБ, родственники ветерана и представители мэрии Хабаровска.

Во время Великой Отечественной войны Николай Николаевич Аракчеев внес существенный вклад в обеспечение безопасности государства и нерушимости его границ. После ее окончания он продолжил службу в органах контрразведки в различных городах Советского Союза, заслужил уважение и почет у товарищей, признание у командиров. Аракчеев родился в Крыму, во время войны участвовал в задержании иностранных разведчиков, нарушителей государственной границы, проведении спецопераций на Северном Кавказе, в Молдавии и на границе с Румынией. Ветеран ушел из жизни 25 ноября 2018 года в возрасте 98 лет.