Начальник госпиталя им. Бурденко: после вакцинации добровольцы продолжат находиться под наблюдением

После вакцинации добровольцы продолжат находиться под непрерывным динамическим наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко. Об этом сообщил начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Евгений Владимирович Крюков.

«Сегодня вакцина была введена еще 20 добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. После вакцинации добровольцы продолжат находиться под непрерывным динамическим наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко. С ними будет проводиться спектр лабораторных и инструментальных исследований, необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа», - рассказал он.

Сегодня, 23 июня второй группе из 20 добровольцев ввели вакцину от коронавируса. Вакцинация прошла по плану, на данный момент жалоб ни у кого нет. Среди добровольцев есть как военнослужащие, так и гражданские лица.

В первую группу вошли 18 человек, которые прошли вакцинацию 18 июня. Девяти из них ввели один компонент вакцины, другим девяти добровольцам - второй компонент.