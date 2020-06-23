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Врач рассказала о состоянии добровольцев, которым ввели вакцину от коронавируса

Андрей Аркадьев
13:26 23.06.2020
Серьезных негативных реакций или нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Второй группе из 20 добровольцев сегодня ввели вакцину от коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Добровольцы у нас находились в изоляции две недели, после чего им провели очередные анализы скрининговые, их обследовали. По результатам данных обследований были выбраны 20 человек, которых мы сегодня вакцинировали», - отметила врач- соисследователь Светлана Волчихина.

По ее словам, вакцинация прошла по плану, на данный момент жалоб у добровольцев нет.

«Они под наблюдением, доктора смотрят. В течение дня мы их осматриваем через 30 минут, два часа, шесть часов и 12 часов. Им будет проводиться термометрия, измерение давления, осмотр зева», - добавила врач.

По словам Волчихиной, часть добровольцев - военнослужащие по контракту, другая часть - гражданские люди, которые решили принять участие в исследовании. Она отметила, что среди испытуемых есть в том числе девушки.

Ранее российское военное ведомство показало видео первых клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Тогда девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, еще девяти - второй.

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