Танки в центре города: во Владикавказе прошла репетиция Парада Победы

Во Владикавказе на площади Свободы провели репетицию военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Парадные расчеты 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе провели тренировку парада с привлечением военной техники воинских частей Владикавказского гарнизона и авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО», - говорится в сообщении.

Репетиция прошла под руководством командующего генерал-майора Сергея Рыжкова.

В мероприятии приняли участие около тысячи человек, задействовано 47 единиц военной техники. В парадном строю проследовали знаменные группы, которые пронесли государственный флаг России, Знамя Победы, знамя Вооруженных сил РФ, почетный караул трех видов Вооруженных сил, парадный расчет управления 58-й армии ЮВО, сводные роты и батальоны соединений и частей армии.

В воздушной части парада задействованы экипажи ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор» - каждого по две единицы.

В составе механизированной колонны проследовали танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, пассажирские автомобили ГАЗ-3102 «Волга», многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», «Урал-4320» с 120-мм минометом 2Б11, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», автомобили УАЗ «Патриот», ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г».

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Т-90 - основной танк Российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010 год, он был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении девяти стран.







