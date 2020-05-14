Двенадцатый самолет ВКС РФ вылетел из Италии
Сегодня в Россию двумя самолетами будут доставлены 17 военнослужащих.
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Двенадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Виллафранка в Вероне в Россию, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
На борту воздушного судна российские военные специалисты, помогавшие Италии бороться с COVID-19.
Двумя рейсами будут доставлены в Россию 17 человек и две единицы спецтехники.
Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.