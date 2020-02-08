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«Цели достигнуты»: Евменов подвел итоги оперативного сбора руководства ВМФ РФ

Наталья Вальханская
22:33 08.02.2020
В ходе мероприятия были сформулированы и проанализированы  новые подходы к применению сил ВМФ с учетом современных угроз с морских и океанских направлений, отметил главнокомандующий.
«Цели достигнуты»: Евменов подвел итоги оперативного сбора руководства ВМФ РФ
© Фото: Минобороны России

В Адмиралтействе подведены итоги  оперативного сбора руководящего состава Военно-морского флота, который прошел в период  с 4 по 7 февраля  под руководством главкома  ВМФ России адмирала Николая Евменова.   

Оперативный сбор руководящего состава Военно-морского флота в этом году был разделен на несколько этапов, также была расширена география проведения сбора.

«Если ранее флотские руководители - от командиров соединений до командующих флотами - собирались исключительно в Санкт-Петербурге, то в этом году оперативный сбор после первого дня работы в Адмиралтействе продолжил свою работу в пунктах базирования флотов», - сообщил главнокомандующий ВМФ России на подведении итогов.

© Минобороны России

В сборе приняли участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским  флотами и Каспийской флотилией, адмиралы и офицеры главного командования ВМФ, должностные лица органов  военного управления, объединений и соединений ВМФ, руководство ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская Академия», руководители организаций и предприятий ОПК, ветераны ВМФ.

Стартовым мероприятием оперативного сбора руксостава ВМФ стала военно-историческая конференция «Роль адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии Военно-морского флота».

Дальнейшая работа участников оперативного сбора была продолжена с выездом на флоты. В штабе Северного флота, а затем на побережье губы Грязная, участники оперативного сбора ознакомились с системой боевого управления Северного флота, осмотрели подвижный пункт управления объединением.

Также на Северном флоте участникам сбора были показаны организация функционирования командных пунктов в полевых условиях, их система связи, обороны, маскировки, радиоэлектронной борьбы, радиационно-химической и биологической защиты, тылового, транспортного и инженерного обеспечения, а также работа пунктов управления в учебно-боевом режиме.

На Балтийском флоте группа участников оперативного сбора на месте детально ознакомилась с функционированием системы управления Балтийского флота, а также приняла  участие в показных занятиях и тренировках, которые  специально организованы командованием Балтфлота.

«Формат оперативного сбора руксостава ВМФ в этом году, а именно работа более 100 его участников с выездом на флоты показал свою эффективность. Это логично с точки зрения достигнутого нами уровня межвидового и межфлотского взаимодействия», - подчеркнул Николай Евменов.

Главком ВМФ, выступая перед участниками оперативного сбора, отметил, что в ходе мероприятия были достигнуты поставленные учебные цели, сформулированы и проанализированы  новые подходы к применению сил (войск) ВМФ с учетом современных угроз с морских и океанских направлений.

«Оперативный сбор - основополагающее, задающее мероприятие подготовки Военно-морского флота в текущем учебном году», - подчеркнул адмирал.

© Минобороны России

Главной целью сбора, по словам Евменова, было достижение единства взглядов на подготовку органов военного управления, сил и войск флотов и Каспийской флотилии в современных условиях. Также, в ходе сбора был проверены уровень подготовленности его участников в части касающейся знаний требований основополагающих уставных документов Вооруженных Сил РФ.

«Все участники оперативного сбора имели  прекрасную  возможность обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам строительства, развития и применения ВМФ, по новому взглянуть на те или иные вопросы боевой и повседневной деятельности ВМФ. Это,  безусловно, положительно скажется на  деятельности Военно-морского флота в 2020 году», - считает Евменов.

Практика проведения сборов руководящего состава ВМФ с выездом  в места дислокации флотов будет продолжена, заключил главком.

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