На Балтфлоте проходит третий этап сбора руководств ВМФ

На Балтийском флоте проходит третий этап оперативного сбора командного состава Военно-морского флота России под руководством главкома ВМФ Николая Евменова, сообщает пресс-служба Балтфлота.

Собравшиеся ознакомились с работой пунктов управления флота, затем посетили полигон Хмелевка в Калининградской области, где проходили учебные занятия для офицеров, а также развернута выставка новейшего вооружения и военной техники, поступивших на Балтийский флот.

Затем участники сбора почтили память красноармейцев, погибших при штурме Кенигсберга, и возложили венки и цветы к памятнику 1200 воинам-гвардейцам.