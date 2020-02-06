Третий этап оперативного сбора командования ВМФ проходит на Балтийском флоте

На Балтийском флоте проходит третий этап оперативного сбора командного состава Военно-морского флота России под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В сборе принимают участие более 100 адмиралов и старших офицеров Главного командования ВМФ, управлений и штабов флотов и Каспийской флотилии.

«После заслушивания доклада командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова о состоянии и развитии Балтфлота, участники оперативного сбора ознакомились с работой пунктов управления флота», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Затем они отправились на полигон Хмелевка, где с офицерами был проведен ряд учебно-методических занятий по различным видам подготовки, а также развернута выставка новейших образцов вооружения и военной техники, поступивших на Балтийский флот.

В рамках проведения мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Калининграде главнокомандующий ВМФ, командующие флотами и другие участники оперативного сбора почтили память советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг, и возложили венки и цветы к памятнику 1200 воинам-гвардейцам.