Турецкие военные не приехали на совместное патрулирование с РФ в Сирии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирия генерал-майор Юрий Боренков.

Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Кобани - пункт пропуска Гариб - Хараб-Нас -Итвиран-Тахтани - Бадфик - Итвиран-Фаукани - пункт пропуска Гариб - Кобани в провинции Алеппо», - подчеркнул Боренков.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами - Эль-Хутта - Мешерфа - Тлейла - Абу-Эль-Кафт-Эль-Бира - Харуфия-Кебир -Хамир-Лабда - Кабер-Кебир - южная окраина Мембидж -Неведжи-Кебира - Мешерфа-Сегира - Расм-Эль-Мешерфа - Керсан - Харфан - мост через реку Евфрат - Харфан - Керсан - Расм-Эль-Мешерфа - Сегира - Неведжи-Кебира - Умм-Эс- Сафа - Зуб-Албин - Аджами; Аджами -Маисра - Халед-Эль-Хиджан - Делиафан - Хирбет - Нафар - Швайхет - Хазнави - южная окраина Мембидж - Хабджадин - Канат-Эль-Гара - Окюзкую - Тук-Эль-Халиль - Макта-Эль-Хаджар - Эм-Сегира - Абу-Мендиль - Абу-Эль-Кафт - Тлейла - Мешерфа - Эль-Хутта - Аджами в провинции Алеппо.

По маршрутам: Камишлия - электростанция Мабрук - Камишлия; Камишлия - Телль-Арбат -Телль-Хайд - Инб-Каллаев - Тувейиль - Хирбет-Хирайджат - Телль-Харнуб-Рашид - Телль-Абу-Кассаб - Телль-Эд-Дуруа - Хирбет-Тофле - Химидия - Камишлия.

По маршруту: Айн-Иса - Телль-Эс-Самен - Хнейз - Тульт-Хнейз - Хараидж-Эс-Суфи - Муддавара - Харидж-Эс-Суфи - Тульт-Хнейз - Хнейз - Телль-Эс-Самен - Айн-Иса провинции Ракка.

«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», - заявил генерал-майор.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камишлия - Телль-Эш-Шур-Гарби - элеватор Алия - Телль-Эш-Шур-Гарби - аэродром Камишлия; аэродром Метрас - Гариб - Бузтаба - Хараб-Нас - Итвиран-Тахтани - Бафдик - Итвиран-Тахтани - Итвиран-Фаукани - Хараб-Нас - Гариб - аэродром Метрас.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведены пять гуманитарных акций в населенных пунктах Тави-Эль-Омар-Эль-Ганим, Шейх-Хасан провинции Ракка, Бакерван провинции Хасеке, Кум-Эль-Весия провинции Эль-Кунейтра и в лагере беженцев Маарет-Муслимия, в ходе которых нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 1 250 продовольственных наборов общим весом 4,56 тонны.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 2356 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил 3 950,7 тонны», - отметил Боренков.

За прошедшие сутки медицинскими специалистам Министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 324 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Камишлия провинции Хасеке. Всего медицинская помощь оказана 122 294 жителям Сирии.

На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 35 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Кермель, Хмеймим, Сараф, Ардаш-Даг, Санджека, Нахшебба, Чекурджак, Акч-Баэр, Джанаджик, Махрука провинции Латакия; Кафер-Хаддад, Реджем-Таана провинции Алеппо; Хербет-Абдин, Зайтуна, Тейль-Кальбе провинции Идлиб; Кара-Джурн, Ард-Эль-Баб, Телль-Метвази, Хуайз провинции Хама», - рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.