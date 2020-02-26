Участники перехода Хабаровск-Москва преодолели 900-метровый горный перевал и вышли к Байкалу

Участники уникального комбинированного перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Великой Победы, преодолели самый высокогорный перевал в Бурятии - перевал Мандрик.

Его высота - около 900 метров. Сейчас спортсмены направляются в Иркутск, путь к которому лежит через озеро Байкал. На лыжах и в специальной сцепке со снегоходом, военным необходимо преодолеть около ста километров по льду.

Переход стартовал 28 января в Хабаровске. Менее чем за месяц военнослужащие преодолели более 2,6 тысяч километров по регионам Дальнего Востока России. Общая протяженность маршрута, по которому следуют военные, составляет почти восемь с половиной тысяч километров. До столицы они рассчитывают добраться к 7 мая.