Хабаровск-Москва: участники перехода прошли 60 километров пешим ходом

Военнослужащие, принимающие участие в длительном комбинированном переходе Хабаровск-Москва впервые за время пути преодолели более 60 километров пешим ходом.

Военным необходимо было в течение одного светового дня пройти максимальное расстояние. Путь пролегал по горно-холмистой местности с практически отсутствующим снежным покровом, а также местами тянулся вдоль автомобильных и железнодорожных направлений.

На пути военных во время перехода, как рассказал «Звезде» один из его участников Сергей Березин, попадалось множество мелких диких животных.

В сумме за все время перехода личному составу удалось преодолеть более 2 тысяч километров пути.

Переход Хабаровск-Москва является самым длинным и масштабным по географии пути следования, превосходя в этом все подобные ему комбинированные переходы.

Уникальный многодневный переход военнослужащих ВВО, приуроченный к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы, стартовал 28 января в Хабаровске. Его участникам предстоит преодолеть путь в 8 тысяч 492 километра и пересечь 17 субъектов Российской Федерации.