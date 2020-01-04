Военные полицейские ЦВО поздравили семьи своих коллег, находящихся в командировках в САР

В Свердловской области военные полицейские поздравили с наступившим Новым годом семьи своих коллег, которые сейчас находятся в командировке в Сирии, и вручили подарки.

Дед Мороз и Снегурочка подъезжали к домам коллег на служебном УАЗ «Патриот». Вместе с начальником регионального управления военной полиции ЦВО подполковником юстиции Константином Смирновым они передали семьям подарки и письма от военнослужащих, написанных им из служебной командировки.

Дети военнослужащих передали Деду Морозу и Снегурочке письма и открытки, которые нарисовали для своих отцов.

«Владиславу 7 лет, он первоклассник. Папа у нас военный. Владислав знает, что папа выполняет важные задачи для страны. Для нас визит деда Мороза и Снегурочки был неожиданным. Новый год семейный праздник и хочется папе весточку передать, и чтобы сын ощущал, что он помнит о нем всегда, любит и заботится. Поэтому очень приятно, что его коллеги организовали такое поздравление», - сказала жена офицера военной полиции ЦВО Александра.

Такие поздравления организовываются в Свердловской области уже четвертый год. В новогодние каникулы планируется поздравить 28 семей военнослужащих.