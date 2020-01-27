Военные на Алтае пробились к отрезанным снегопадом селам на армейской технике
Сводный отряд Центрального военного округа за два дня очистил от снежных заносов 30 км дорог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Алтае военные восстановили транспортное сообщение с четырьмя поселками Моховое, Савинка, Серебренниково и Боровское. Пути к населенным пунктам отрезал снегопад - все дороги замело, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
На некоторых участках высота сугробов превышала два метра. Региональные власти обратились за помощью к командованию Центрального военного округа.
В результате, для расчистки решили задействовать бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2). Армейскую технику предоставила алейская мотострелковая бригада.
В общей сложности, сводный отряд Центрального военного округа привел в порядок более 30 километров дорог.