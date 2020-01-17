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Спасение Варшавы: в архиве Минобороны РФ озвучили данные из секретных документов об освобождении Польши

Егор Левин
Татьяна Ляшко
05:10 17.01.2020
Россия обязана защитить факты о Великой Победе, чтобы будущие поколения знали всю правду о нелегком военном времени.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Центральный военный архив Министерства обороны России опубликовал неизвестные ранее документы о подвигах советских героев во время войны. Среди них - и разведдонесения связного между войсками СССР и польскими повстанцами, и переговоры генералов о восстании в Польше, и многие другие секретные бумаги.

Виктория Каяева, заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального архива Минобороны РФ рассказала «Звезде» о сведениях, содержащихся в рассекреченных документах. К примеру, от связного остался только лишь один псевдоним - «Олег».

«Направлен советским командованием для координации взаимодействия с повстанцами, которые участвовали в Варшавском восстании», - сообщает он в своих донесениях, датированных 1944-м годом.

Секретные документы в архиве раскрыли специально к 17 января - ко дню освобождения Варшавы. Цель этого - напоминание об истинной истории тем, кто усердно пытается ее забыть.

Из документа о переговорах генералов становится ясно, что темой их обсуждения стало снабжение восстания в Польше.

«Например, повстанцы подтвердили, что сброшенные нами средства связи ими получены. “Сегодня ночью продолжаем выброску продовольствия, оружия и боеприпасов”. Значит, командование Красной армии их не бросило», - цитирует Каяева часть документа.

На тот момент Польша превратилась в страну концлагерей: на дорожной карте того времени обозначены дороги, но не между городами, а между концлагерями, такими, как Собибор и Освенцим. Под предлогом якобы обмена пленными немцы собирали полные вагоны англичан и американцев, живших в Варшаве, и отвозили их в лагерь Треблинка. Там их умертвляли.

О необходимости открытия исторических свидетельств о военном времени заявил также президент России Владимир Путин. По его словам, страна обязана защитить факты, правду о Великой Победе, чтобы ее жителям было, что рассказать своим детям. А факты таковы - в 1945 году советские войска освободили Варшаву, а вся Польша встречала их как героев. Жители городов забрасывали советских воинов и офицеров цветами и выносили им прямо к дороге еду и воду.

Ко всему прочему, рассекреченные документы свидетельствуют также о том, что вместе с красноармейцами сражались бойцы 1-й Польской армии. Именно они первыми сообща вошли в Варшаву, а в Москве в честь победителей был дан салют из 324 орудий. Такой же салют раздастся в столице и в 2020 году, как 75 лет назад.

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