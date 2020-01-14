Комплекс КРУС «Стрелец» прошел проверку холодом в Приамурье

Работу комплексов «Стрелец», позволяющих контролировать местонахождение военнослужащих, проверили амурские разведчики в условиях дальневосточной зимы. Об этом сообщает 14 января пресс-служба Восточного военного округа.

Комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» последней модификации поступили на вооружение военнослужащих ВВО осенью прошлого года. В течение месяца бойцы проходили дополнительную подготовку, изучали и испытывали КРУС. Уточняется, что занятия проводились в метель при сорокаградусных морозах.

«В течение месяца с военнослужащими были проведены практические дневные и ночные занятия с совершением многокилометровых марш-бросков, сбору и передаче с помощью комплекса информации, а также сопряжению его с различными средствами разведки, связи, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами», - сказано в релизе.

Комплекс «Стрелец» - индивидуальный компьютер мобильного типа, позволяющий создать единые сети из данных индивидуальных комплексов на компьютере командира подразделения. Необходим для связи и управления военнослужащими. С его помощью можно следить за физическим состоянием бойцов и искать раненых. Также позволяет корректировать огонь артиллерии и оперативно-тактической авиации.

Комплексы «Стрелец» и «Стрелец-М» входят в состав боевой экипировки «Ратник» и совместимы с современными средствами разведки: радиолокационными станциями (РЛС) ближнего радиуса, разнообразной сигнальной аппаратурой, тактическими беспилотниками, тепловизионными приборами, лазерными дальномерами.