Медицинский отряд Минобороны выдвинулся в Хакасию

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что колонна медицинского отряда спецназначения выдвинулась в Хакасию для развертывания мобильного госпиталя. О необходимости создания госпиталя в регионе сообщили местные жители, в ходе обращения к президенту РФ.

В составе колонны 27 автомобилей, снаряженные всем необходимым для постройки госпиталя. Отряду предстоит преодолеть 780 километров из Кемеровской области – марш продлится два дня.

Мобильный госпиталь сможет принять до 100 пациентов. В нем будут развернуты отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что специалисты Минобороны развернули мобильный госпиталь в Южной Осетии. За время работы он уже принял около 500 пациентов с COVID-19.