На сайте Минобороны РФ открылся спецраздел о работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Министерство обороны России на своем сайте открыло специальный раздел, посвященный деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщили в главном военном ведомстве, в новом разделе будут публиковаться актуальные материалы - как новости, так и видеозаписи, а также проводиться брифинги руководящего состава Минобороны РФ.

У посетителей сайта будет возможность изучить карты расположения российских наблюдательных постов в районе Лачинского коридора и понаблюдать за текущей обстановкой на территории Нагорного Карабаха.

«Специальный раздел будет постоянно пополняться объективными и актуальными новостными, фото- и видеоматериалами о работе российских миротворцев и ситуации в зоне конфликта», - пообещали в оборонном ведомстве.

Раздел переведен на иностранные языки и оптимизирован для доступа с мобильных устройств.

Режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен 10 ноября 2020 года в соответствии с договоренностями президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации.