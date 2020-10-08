Борьба с огнем: Ил-76 сбросили еще 126 тонн воды на горящий склад боеприпасов под Рязанью

Самолеты Ил-76 совершили еще три вылета к месту пожара на складе боеприпасов под Рязанью и сбросили 126 тонн воды, сообщает в четверг Минобороны России.

«Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара в Рязанской области, оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны, летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению задач тушения пожаров на открытых пространствах с воздуха», - говорится в сообщении.

Всего с утра 8 октября в целях тушения пожара на арсенале боеприпасов в Рязанской области авиация ВКС совершила восемь вылетов самолетов Ил-76, 104 вылета вертолетов Ми-8 и четыре вылета вертолета Ми-26, сбросив на очаги возгорания в районе ЧС 916 тонн воды.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.