Экипажи танков Т-80БВ сыграли в «кошки-мышки» с условным противником на учениях в ВВО
Экипажи боевых машин использовали засадную тактику и маскировочные дымы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Экипажи современных танков Т-80БВ сыграли с условным противников в «кошки-мышки» на учениях в Еврейской автономной области на полигоне Биробиджан.
Используя все свойства ландшафта они атаковали колонну техники прицельным огнем. При это постоянно меняли местоположение - только один выстрел на огневой позиции, да еще и в движении, чтобы противник не смог обнаружить танк. Сразу после этого, экипажи ставят дымовую завесу и уходят незамеченными.
Все это на огромной скорости, с применением резких маневров. Амурские танкисты продемонстрировали не только умение использовать засадную тактику, но и поразительную меткость.