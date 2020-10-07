Экипажи танков Т-80БВ сыграли в «кошки-мышки» с условным противником на учениях в ВВО

Экипажи современных танков Т-80БВ сыграли с условным противников в «кошки-мышки» на учениях в Еврейской автономной области на полигоне Биробиджан.

Используя все свойства ландшафта они атаковали колонну техники прицельным огнем. При это постоянно меняли местоположение - только один выстрел на огневой позиции, да еще и в движении, чтобы противник не смог обнаружить танк. Сразу после этого, экипажи ставят дымовую завесу и уходят незамеченными.

Все это на огромной скорости, с применением резких маневров. Амурские танкисты продемонстрировали не только умение использовать засадную тактику, но и поразительную меткость.