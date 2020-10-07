Кораблестроение и защита геополитических интересов РФ: что обсуждалось на Втором военно-морском салоне в Севастополе

Защита геополитических интересов России в Азово-Черноморском и Средиземноморском регионах, а также развитие кораблестроения стали ключевыми темами Второго Севастопольского военно-морского салона. Он проходит в рамках «Морской недели России - 2020».

В открытии участвовал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Помимо обсуждений и дискуссий посетители салона могли подняться на борт современных боевых кораблей и катеров таких, как оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» - он патрулировал побережье Сирии, а также патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и корабль противоминной обороны «Иван Антонов».

Участникам рассказали о новейшем вооружении и провели экскурсии по отсекам, которые не составляют государственную тайну.