Пожарный поезд РЖД прибыл к месту ЧП на складах боеприпасов под Рязанью

Специальный пожарный поезд РЖД прибыл к месту возгорания на складах хранения боеприпасов в районе села Желтухино Рязанской области, сообщает Минобороны России.

«Специалисты пожарного железнодорожного подвижного состава после оценки характеристик пожара на местности совместно с пожарными расчетами Минобороны России и МЧС приступили к его ликвидации», - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы до десяти единиц специальной военной техники Минобороны России, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 70 военнослужащих.

В готовности к перебазированию на один из аэродромов в Рязанской области находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2.

В район возгорания готовы вылететь три вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.